Rainbow Six Siege: il torneo Spring Split partirà da domani

PG Esports, leader nell’organizzazione di eventi dedicati al gaming competitivo, conferma il rinnovo della partnership con Ubisoft e anticipa la nuova l’edizione primaverile del Tom Clancy’s Rainbow Six Siege PG Nationals 2021, esclusivo torneo dedicato a uno dei 10 videogame più seguiti in assoluto a livello internazionale dall’enorme community dell’esport e il quinto più visto su Twitch Italia. Più precisamente, l’evento più sentito e atteso dai fan di Rainbow Six Siege di tutto il paese, stupirà ancora una volta gli appassionati a partire dal 7 aprile, ovviamente in diretta sul canale Twitch ufficiale del gioco, Rainbow6IT. Sarà, come da tradizione, una manifestazione volta a celebrare in toto della scena competitiva dedicata al famosissimo sparatutto tattico di casa Ubisoft, cornice all’interno della quale non mancheranno di certo adrenalina, spettacolo e una sana dose di agonismo da parte dei team coinvolti.

PG Esports e Ubisoft hanno, ancora una volta, organizzato un evento con i fiocchi, che si preannuncia essere un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati di Rainbow Six Siege e di esport in generale, con i migliori pro-player, ospiti speciali e le personalità più amate dalla community, tra tutti IlSolitoMute e IlBuonPulse di Rainbow6ItaCom, veri e propri riferimenti della scena competitiva italiana. Non mancheranno, poi, gli esperti caster Chinook e Etrurian, ormai una certezza quando si tratta di commentare i match più intensi del famoso sparatutto firmato Ubisoft. Il torneo avrà una durata complessiva di tre mesi e culminerà con le finalissime nazionali a luglio, che decreteranno il migliore team esport italiano di Rainbow Six Siege. I playday previsti saranno 14, 7 di andata e 7 di ritorno, e vedranno protagoniste le alcune delle squadre italiane più note, come i campioni in carica Macko Esports, Mkers, Notorious Legion, Team Hmble, Cyberground Gaming, Italian Gaming Project e i due qualificati dal Promotion Tournament, Outplayed e Reply Totem. Il team che si aggiudicherà il titolo di campione dello Split avrà la possibilità di rappresentare l’Italia all’ambitissima Challenger League Europea, dove si sfideranno i migliori player di tutto il continente. La posta in gioco è altissima, così come l’abilità dei player impegnati, insomma, gli ingredienti per uno spettacolo mozzafiato ci sono tutti, non resta che collegarsi al canale Twitch Rainbow6IT e fare il tifo: chi porterà a casa il titolo di campione?

PG Esports e Ubisoft offrono da anni il meglio del gaming competitivo ai milioni di supporter italiani di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, anche grazie all’ormai consolidata collaborazione con Predator Gaming e Intel, che anche quest’anno supporteranno la manifestazione in qualità di Tech Partner, continuando a dimostrarsi grande sostenitori dell’esport a livello nazionale.