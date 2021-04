Classifica italiana: Monster Hunter Rise debutta in vetta

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella dodicesima settimana di questo 2021, dal 22 al 28 marzo. Monster Hunter Rise, il titolo Capcom esclusiva per Nintendo Switch, uscito il 26 marzo, debutta i prima posizione. Fallout 76, in testa la scorsa settimana, scivola fuori dalla top 10. Secondo in classifica è Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, che è anche il titolo più venduto della settimana su PC. Sempre per quanto riguarda la classifica computer, dominio da parte dai titoli pubblicati da Square Enix, con ben 3 giochi della saga di Tomb Raider. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 MONSTER HUNTER RISE SWITCH

2 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

3 FIFA 21 PS4

4 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY SWITCH

5 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

6 GRAND THEFT AUTO V PS4

7 DEMON’S SOULS PS5

8 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

9 51 WORLDWIDE GAMES SWITCH

10 JUST DANCE 2021 SWITCH

CONSOLE

1 MONSTER HUNTER RISE SWITCH

2 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

3 FIFA 21 PS4

4 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY SWITCH

5 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

6 GRAND THEFT AUTO V PS4

7 DEMON’S SOULS PS5

8 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

9 51 WORLDWIDE GAMES SWITCH

10 JUST DANCE 2021 SWITCH

PC

1 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

2 GRAND THEFT AUTO V

3 SHADOW OF THE TOMB RAIDER

4 RISE OF THE TOMB RAIDER

5 FINAL FANTASY XV

6 TOMB RAIDER

7 GRAND THEFT AUTO IV: THECOMPLETE EDITION

8 LIFE IS STRANGE

9 MONOPOLY PLUS

10 DEUS EX: MANKIND DIVIDED