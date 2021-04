Lost Words Beyond the Page: trailer per il lancio su PC e console

Da oggi 6 aprile Lost Words Beyond the Page è disponibile anche su PC (via Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One dopo essere stato pubblicato lo scorso anno su Stadia.

Per l’occasione il publisher Modus Games e lo sviluppatore Sketchbook Games hanno deciso di far uscire il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione di Lost Words Beyond the Page:

Quando Izzy dovrà fare i conti con il trauma della perdita di una persona a lei cara, si tufferà in una storia surreale che si evolverà e assumerà una forma che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Da’ un’occhiata al trailer di oggi per avere un’idea dell’avventura che potrai scoprire:

Ideato dalla rinomata scrittrice Rhianna Pratchett (Mirror’s Edge, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider), Lost Words: Beyond the Page è un’avventura immersa in una storia coinvolgente e toccante. Il titolo ha ottenuto riconoscimenti e premi durante il suo periodo di sviluppo, tra cui “Miglior gioco indie” al Game Connection di Parigi, “Premio all’eccellenza narrativa” al DevGAMM, “Miglior progettazione audio” dal TIGA, “Special Selection Indie Award” al Reboot Develop e “Miglior storia” al Game Connection negli Stati Uniti.

Nel gioco si può interagire con le parole del diario di Izzy per risolvere rompicapi e superare fasi a piattaforme avanzando in un paesaggio in evoluzione. I giocatori salteranno tra le parole di ogni pagina, rendendole dei pratici trampolini utili a risolvere gli enigmi che sbloccheranno i nuovi capitoli.