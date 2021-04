E3 2021: date ufficiali dell’evento digitale

La Entertainment Software Association ha annunciato, in un comunicato ufficiale, che l’E3 2021 si svolgerà come evento solo digitale dal 12 al 15 giugno. Tra le aziende partecipanti ci saranno Capcom, Koch Media, Konami, Nintendo, Microsoft, Take-Two Interactive, Ubisoft e Warner Bros. Interactive Entertainment, con altri nomi ancora da annunciare.

Qui sotto potete leggere il comunicato per intero:

È “Game On”. Per l’E3, la Entertainment Software Association (ESA) svela ufficialmente i piani per un E3 2021 tutto virtuale e reimmaginato, che coinvolgerà i fan dei videogiochi di ogni posto. Con l’impegno preso da parte di Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft , Take-Two Interactive, Warner Bros.Games, Koch Media e altri in arrivo, l’E3 2021 si svolgerà dal 12 al 15 giugno.

Gli sviluppatori presenteranno le loro ultime notizie e i loro giochi direttamente ai fan di tutto il mondo. L’ESA lavorerà con i media partner a livello globale per contribuire ad amplificare e rendere questo contenuto disponibile a tutti gratuitamente.

“Per più di due decenni, l’E3 è stata la sede principale per mostrare il meglio che l’industria dei videogiochi ha da offrire, unendo il mondo attraverso i giochi”, ha affermato Stanley Pierre-Louis, Presidente e CEO dell’ESA. E3 in un evento più inclusivo, ma cercherà comunque di entusiasmare i fan con importanti rivelazioni e opportunità privilegiate che rendono questo evento il centro della scena indispensabile per i videogiochi “.

Pur mantenendo la posizione di lunga data dell’E3 come destinazione centrale per il networking del settore, dove vengono stabilite nuove partnership e connessioni tra editori di videogiochi, sviluppatori e media, il formato digitale per l’E3 2021 significa che più persone che mai potranno partecipare.

L’ESA non vede l’ora di tornare insieme per celebrare l’E3 2022 di persona, nel frattempo ci vediamo online a giugno!