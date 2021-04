Arma 3: annunciato il nuovo Creator DLC sulla guerra del Vietnam

Il publisher Bohemia Interactive e lo sviluppatore third party Savage Game Design hanno annunciato un nuovo DLC Creator in arrivo nel titolo simulativo militare per PC, Arma 3.

S.O.G. Prairie Fire, questo il nome del contenuto, trasporterà i giocatori indietro nella guerra del Vietnam e offrirà un’emozionante e storica esperienza sandbox militare su una scala mai vista prima in un videogioco. Il suo lancio è previsto su Steam nel secondo trimestre del 2021 e avrà un prezzo di 22,99 Euro. Le persone possono già aggiungere il DLC Creator alla loro lista dei desideri visitando la pagina dello store su Steam.

Il nome SOG Prairie Fire si riferisce al “Military Assistance Command, Vietnam – Studies and Observations Group” (MACV-SOG), un’unità delle forze speciali degli Stati Uniti fondata nel 1964 per condurre operazioni segrete in Vietnam, Laos e Cambogia. La task force giocherà un ruolo centrale nella campagna cooperativa multiplayer del DLC. Per ritrarre le esperienze dei soldati in modo più accurato, Savage Game Design ha collaborato strettamente con i veterani delle forze speciali statunitensi che hanno prestato servizio in MACV-SOG fino a quando non è stato disattivato nel 1972, oltre a consiglieri vietnamiti.

I DLC Creator sono contenuti aggiuntivi sviluppati da team esterni, poi pubblicati ufficialmente nel gioco da parte di Bohemia Interactive.

Le caratteristiche principali del DLC S.O.G. Prairie Fire Creator di Arma 3 includono: