Outriders: si può mettere in pausa solo da PC

Outriders, il titolo third person looter shooter di People Can Fly, ha finalmente un modo per mettere in pausa il gioco, ma bisogna essere in possesso di una scheda grafica Nvidia.

Nonostante funzioni molto anche in single player, Outriders richiede una connessione Internet per giocare, il che significa che la pausa nel mezzo di una battaglia era impossibile. Anche con il menu aperto, i nemici continuano ad attaccarti.

Utilizzando Ansel, una funzionalità delle schede grafiche Nvidia GeForce RTX che abilita una sorta di modalità foto anche nei giochi senza uno integrato, puoi “mettere in pausa” Outrider premendo “Alt F2“. Poiché Ansel è specifico per il software Geforce Experience di Nvidia, la pausa è limitata ai lettori PC, il che significa che chiunque giochi su console o con una diversa marca di scheda grafica è sfortunato.

Sicuramente il titolo non ha fatto una bella impressione dopo il lancio, i problemi presenti nella demo non sono di certo stati corretti nel gioco ufficiale, anzi, abbiamo avuto solo molto più tempo per trovarne altri. Attendiamo grandi miglioramenti nei prossimi giorni, Square Enix lavora incessantemente alla soluzione dei vari problemi e bug presenti nel gioco.

