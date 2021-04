Battletoads: sviluppatori al lavoro su un nuovo titolo 2D

Il team di sviluppo Dlala Studios, coloro che al fianco di Rare di Microsoft, hanno dato nuova vita a Battletoads, titolo ben accolto dalla critica e dall’alto numero di giocatori, sta a quanto pare cercando in questo periodo, nuovo personale per quella che pare un nuovo progetto di un’IP conosciuta.

Come potete vedere a questo indirizzo, Dlala Studios ha alcune posizioni aperte, tra 2D VFX Artist e 2D Environment Artist. Da qui ovviamente si evince la natura 2D del prossimo gioco. Ciò che ancor più attira la nostra attenzione però, è la descrizione del progetto stesso, la quale cita “un’IP molto amata”.

C’è da dire che con lo sviluppo del riuscito Battletoads, Dlala Studios ha dimostrato di saper lavorare più che bene in un ambiente 2D, sarà quindi molto interessante capire il genere di progetto su cui stanno attualmente lavorando e, soprattutto, a cosa fanno riferimento quando si parla di “un’IP molto amata”. Ovviamente, GamesVillage non mancherà di darvi nuove informazioni non appena verrà alla luce qualcosa.