Xbox Game Pass: svelati i giochi di aprile

Come vi abbiamo già detto pochi giorni fa, il titolo Sony MLB The Show 21 arriverà ufficialmente su Xbox Game Pass al day one ma, ormai entrati nel mese di aprile, il colosso di Redmond ha ora annunciato quali saranno le ulteriori uscite che accompagneranno il titolo sportivo.

I grossi, che sicuramente tutti riconosceranno, sono Grand Theft Auto V, in arrivo su cloud e console e Zombie Army 4 Dead War per cloud, console e PC, entrambi in arrivo l’8 aprile. Che quest’ultimo sia stato inserito come contro-mossa all’arrivo del medesimo tra i titoli del PlayStation Plus di questo mese?

Comunque, i titoli non finiscono qui. Avremo anche Disneyland Adventures e Rush A Disney/Pixar Adventure, entrambi giocabili via cloud e anch’essi in arrivo l’8 aprile. Il 12 aprile invece si apre con NHL 21per console tramite EA Play e, infine, Rain on Your Parade arriverà il 15 aprile per console, cloud e PC.

Come solito, vi saranno i titoli che saluteranno l’Xbox Game Pass. Quest’ultimi potete trovarli nella lista qui sotto in calce, seguita dall’immagine che mostra tutti i titoli che approderanno questo mese sul servizio di Microsoft. Cosa ne pensate dei nuovi titoli in arrivo? Fateci sapere nei commenti!