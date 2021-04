Project 007 prenderà ispirazione da molteplici media del franchise

Per quanto ancora non se ne sappia praticamente nulla riguardo il prossimo progetto di IO Interactive, se non che ci ritroveremo con un nuovo capitolo di 007 in versione videoludica, Project 007 è tra i più discussi giochi futuri nell’industria. Da quel poco che sappiamo, IO Interactive ha forse intenzione di portare avanti una nuova trilogia ma, cos’altro si può dire?

Parlando ai microfoni di IGN, il CEO della IO Hakan Abrak ha spiegato che il gioco sarà completamente nuovo e originale, paragonando l’evento al pari di quello di un nuovo attore che per la prima volta impersona il leggendario personaggio.

Inoltre, afferma il CEO, IO Interactive pare stia dando uno sguardo a tutte le possibili fonti da cui attingere. Queste vanno ovviamente a toccare anche i film ma, da un punto di vista strettamente narrativo, il team cerca di portare in luce anche gli aspetti relativi alle produzioni scritte del franchise.

Cosa potremo aspettarci dalla nuova IP, ancora nominata Project 007, di IO Interactive? Sarà un nuovo sbocco per la serie, la quale ricordiamo non vede una new entry dal lontano 2012, con l’ultimo 007 Legends. Diteci la vostra nei commenti!