Fall Guys Ultimate Knockout: crossover con Shovel Knight all’orizzonte?

Fall Guys Ultimate Knockout continua a cavalcare l’onda del successo dopo il lancio avvenuto la scorsa estate. Il battle royale di Mediatonic, team acquisito da Epic Games e appoggiato dal publisher Devolver Digital, non cede il passo grazie ai numerosi aggiornamenti e crossover.

Proprio riguardo quest’ultima cosa, potrebbero esservi interessanti novità per il prossimo futuro. Tramite l‘account ufficiale Twitter del gioco, è arrivato un nuovo teaser che pare indirizzare ad un possibile (diremmo anche certo, a questo punto) crossover con uno dei giganti degli indie, Shovel Knight.

Fall Guys Ultimate Knockout è attualmente alla sua quarta Stagione ed è disponibile su PC e PS4. Arriverà, infine, su Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One durante l’estate. Rimanete con noi per saperne di più non appena Mediatonic annuncia ufficialmente qualcosa!