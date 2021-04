Disco Elysium: riscontrati vari bug dai fan

Disco Elysium The Final Cut, la versione aggiornata di uno dei titoli più acclamati del 2019, ha raggiunto le console la scorsa settimana con l’uscita del gioco su PlayStation 4 e 5. Ma i fan del titolo, che non vedevano l’ora di provare finalmente Disco Elysium per console ne sono rimasti molto delusi riscontrando un serie di bug frustranti.

Lo sviluppatore ZA / UM non ha ancora rilasciato nessun commento, e non vi sono ad aggiornamenti previsti per il futuro. La maggior parte dei bug sono piccoli ma molto fastidiosi, ad esempio linee vocali che non si attivano quando dovrebbero.

I giocatori segnalano purtroppo anche un problema più grande: alcune missioni importanti non possono essere completate fino alla fine. Il 31 marzo, un giorno dopo l’uscita del gioco, ZA / UM ha condiviso ciò che è in arrivo con l’aggiornamento 1.2, inclusi controlli più fluidi e correzioni per “vari” problemi di voce fuori campo.

Ma gli sviluppatori non hanno ancora detto esattamente quando verrà rilasciata la patch ne è stato svelato interamente il contenuto, si spera che possa risolvere tutti questi problemi riscontrati dalla community nei primi passi nel gioco!

