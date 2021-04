Jimmy Fallon incredibilmente su Twitch

Sembra che Jimmy Fallon voglia integrarsi, almeno per oggi, con il mondo degli streamer, con il suo debutto su Twitch con Among Us. Gli ospiti andranno in diretta a partire dalle 00:45 del 7 aprile, sul canale Twitch ufficiale di Fallon, il quale giocherà nella nuova mappa Airship di Among Us, insieme ad alcuni ospiti, personaggi famosi della TV americana e Twitch.

Insieme agli streamer Corpse Husband, Sykkuno e Valkyrae, anche le star di Stranger Things Noah Schnapp e Gaten Matarazzo si uniranno a Fallon. Vedremo nel corso della serata anche i membri dei Roots Tariq Trotter, Questlove e Kirk Douglas, così come la direttrice della comunità di Among Us, Victoria Tran.

Un evento assolutamente da non perdere!

