Hot Wheels Unleashed: arriva il Gameplay Showcase

Milestone, il famoso developer italiano legato a doppio filo ai giochi racing su due e quattro ruote, ha pubblicato oggi su tutti i suoi canali social un breve video che annuncia un Gameplay Showcase l’8 aprile 2021 alle ore 20:00, completamente dedicato a Hot Wheels Unleashed.

Il frenetico titolo di corse arcade si propone di portare porterà il caotico divertimento di Hot Wheels, i celebrrimi modellini automobilistici di casa Mattel, su tutte le principali piattaforme a partire dal 30 settembre 2021. Annunciato con un sorprendente trailer in CG, il gioco ha ricevuto reazioni incredibilmente positive dalla communty dei giocatori, che chiedeva a gran voce un video di gioco.

Finalmente l’attesa sta per concludersi, questo giovedì 8 aprile, gli sviluppatori di Milestone mostreranno finalmente il gameplay di How Wheels Unleashed e spiegheranno di più sull’ispirazione e le caratteristiche del gioco.

La presentazione del gameplay di How Wheels Unleashed si potrà seguire l’8 aprile, alle ore 20:00 sui canali YouTube, Facebook e Twitch di Milestone. Non perdetevi questo straordinario evento, e, nell’attesa, godetevi il breve video condiviso dal developer!

Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (via Steam). Siete pronti a gettarsi in questa nuova, folle avventura ad alta velocità?

Would you like to see the first official gameplay and discover more about #HotWheelsUnleashed? Mark your calendar: April 8, 11am PT – 2pm ET – 7pm BST – 8pm CEST. Gameplay Showcase in livestream: https://t.co/XamiHfxWEu | https://t.co/2Ry1eXk4Sy | https://t.co/AIdZYjy3QD pic.twitter.com/6hL8YlGNBA

— Milestone (@MilestoneItaly) April 6, 2021