Mass Effect Legendary Edition: tutti i miglioramenti in un video

A poco più di un mese dall’uscita di Mass Effect Legendary Edition, cominciano a emergere i primi particolari sul titolo rinnovato di casa BioWare, e soprattutto sulle novità e sulle differenze che questa versione rimasterizzata avrà rispetto agli originali. Proprio per questo motivo IGN ha pubblicato un video di circa 11 minuti (che potete trovare in fondo all’articolo) nel quale si mostrano le differenze più interessanti della nuova triologia.

Il più interessante da osservare è sicuramente Mass Effect 1, poiché a quanto pare non ci sono più restrizioni sulle armi, e i giocatori potranno scegliere di utilizzare quella che preferiscono. Tuttavia queste continueranno a utilizzare l’heat cooldown anziché le thermal clips.

Impressionanti anche le migliorie a livello grafico, con un upscaling dell’intelligenza artificiale che è stato utilizzato per le texture e per il modello del versione femminile di Shepard (basata su Mass Effect 3). Migliorata moltissimo anche l’illuminazione e i dettagli ambientali. Interessante anche il nuovo posizionamento della telecamera, che sarà più vicina ai personaggi mentre si avventurano in corridoi o ascensori.

Anche se per Mass Effect 2 e Mass Effect 3 i miglioramenti dal punto di vista grafico non sono così evidenti, ma ci sono alcuni dettagli che vale la pena osservare. E se non vedete l’ora di giocare a Mass Effect Legendary Edition, non dimenticate che il titolo arriverà il possimo 14 maggio 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam, qui trovate tutti i requisiti) con il supporto per PlayStation 5 e Xbox Series X e S.