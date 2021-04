L’attacco dei giganti: creato un vero dispositivo di manovra!

In questo momento L’attacco dei giganti è sulla cresta dell’onda. L’ultimo capitolo del manga di Hajime Isayama è ormai pronto ed è atteso a giorni, mentre la prima parte della quarta stagione dell’anime, realizzata dallo studio d’animazione MAPPA, si è conclusa da pochissimo, lasciando tutti i fan con il fiato sospeso in attesa della seconda parte dell’adattamento che si preannuncia incredibile.

Nel frattempo la voglia dei fan di stupire con i loro omaggi alla serie non si esaurisce mai, ed è proprio per questo che il canale YouTube HeroTech ha svelato un video nel quale viene mostrato un dispositivo di manovra tridimensionale ispirato a quello dell’anime e funzionante (almeno nei limiti della fisica del mondo reale).

Il dispositivo è stato realizzato, componente per componente, con una stampante 3D Ultimaker PLA-style e poi assemblato, ed è completo di tutti gli strumenti offensivi e difensivi che hanno reso grande il Corpo di Ricerca. Quindi il dispositivo ha dei rampini con cavi in kevlar, che possono essere scagliati con un’espulsione di CO2 e si attaccano a qualsiasi superficie metallica grazie a un magnete, e che possono essere poi recuperati, oltre a delle lame estraibili ed estensibili.

HeroTech deve ancora rivelare le sue istruzioni per creare il proprio dispositivo di manovra tridimensionale, ma il video dimostrativo non ha potuto che entusiasmare tutti i fan della serie. I dispositivi di manovra tridimensionale sono stati per lungo tempo l’unica forma di difesa dell’umanità contro i Giganti e hanno garantito la sopravvivenza del popolo di Eldia dietro le Mura, nonostante i continui attacchi di Marley.

HeroTech ci ha quindi regalato un incredibile gadget, che tutti i collezionisti non vedranno l’ora di accaparrarsi. Magari non riuscirete a volteggiare tra gli alberi come Mikasa o il capitano Levi, ma la perfezione del vostro cosplay de L’attacco dei giganti sarà assicurata!