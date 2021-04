Esplorazioni Pokemon: torna Iris!

La serie di Esplorazioni Pokemon, fin dal suo inizio, è stata l’occasione per reintrodurre nell’anime alcuni dei personaggi più noti e amati del franchise che, col passare degli anni e delle stagioni si erano un po’ persi. Nel viaggio di Ash e Goh però, molti di loro stanno tornando, siano essi Pokemon come i tre Leggendari di Kanto, o il mitico Mewtwo, o di storici rivali come Gary Oak.

E ora lo staff della serie ha rivelato di aver ingaggiato la doppiatrice Aoi Yuki per prestare la voce a Iris che tornerà così nel franchise dopo ben sette anni! Iris infatti era uscita di scena alla fine di Pokemon Black & White nel 2014. Anche se in realtà il ritorno sarà breve: Iris entrerà di nuovo in scena nell’episodio di Esplorazioni Pokemon del prossimo 7 maggio “Battaglia tra draghi! Satoshi vs. Iris“.

Torna così in scena un personaggio amatissimo della serie Pokemon Black and White, l’addestratrice di Pokemon di tipo Drago che è stata compagna di viaggio di Ash e la sua guida nella regione di Unova. Chissà se la vedremo ancora lottare con il suo fedele Axew in quella che si preannuncia un’accesa battaglia tra draghi!

Vi ricordiamo che Esplorazioni Pokemon è disponibile su Netflix e sul canale televisivo K2. Siete pronti a riabbracciare Iris?