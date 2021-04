Berserk: ecco l’ennesima pausa del manga

Sono più di trent’anni ormai che il manga di Berserk prosegue, tra alti e bassi, raccontando ai fan incantati la vicenda di Gatsu, Griffith e della Squadra dei Falchi, ma non si può dire che Kentaro Miura non si sia preso il suo tempo per sviluppare la sua epica saga dark fantasy.

A quasi tre mesi dall’uscita del capitolo 363, proprio quando sembrava che la vicenda si stesse avvicinando al suo punto culminante, le speranze dei fan di aver un nuovo capitolo della saga sono state deluse. L’editore ha infatti annunciato che sul prossimo numero di Young Animal, Berserk non ci sarà.

Una pausa che continua dunque, e che sembra destinata a durare ancora. Nelle ultime pagine il manga ci ha mostrato il ritorno di Griffith, pronto a fondare una nuova Squadra dei Falchi composta da soldati umani e da apostoli mentre Gatsu ha raggiunto la terra delle fate per recuperare la ragione della sua amata Casca, impazzita durante i terribili eventi dell’Eclissi.

Sembrava tutto pronto per lo scontro finale tra i due personaggi, ma purtroppo non sarà ancora il momento. Evidentemente Miura ha bisogno di più tempo per curare il prossimo capitolo del suo manga. Una eventualità alla quale i fan della serie sono fin troppo preparati: dal 1989, anno dell’inizio della sua serializzazione, Miura è stato decisamente discontinuo nella pubblicazione, prendendosi spesso pause più o meno lunghe.

Finché questo tempo servirà, però, a realizzare un’opera di così alto livello, i fan potranno sicuramente sopportare qualche pausa in più. Una brutta notizia che va ad agiungersi a quella del rinvio, causa Covid, della mostra dedicata a Berserk e a Kentaro Miura, che si sarebbe dovuta tenere tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio scorso, e che non ha ancora una nuova data ufficiale.