Street Fighter V Champion Edition: trailer su Kazama

Di recente Capcom ha fatto diversi annunci sull’ultimo aggiornamento di Street Fighter V riguardo la sua ultima stagione: durante la live dell’aggiornamento primaverile del gioco, Capcom ha condiviso con i suoi fan informazioni relative al ritorno dei personaggi Rose e Oro. Mentre i due personaggi erano sotto i riflettori della live, Capcom ha rivelato il gameplay teaser trailer del nuovo personaggio in arrivo: Akira Kazama. La stessa Akira non è nuova nell’universo di Street Fighter, poiché ha fatto il suo debutto in Rival Schools, un’altra serie picchiaduro della Capcom.

Il trailer mostra l’intro del combattimento di Akira, alla guida della sua motocicletta mentre si toglie il casco, di fronte al suo avversario, Dan Hibiki: combattono di fronte alla Residenza Kasugano, la casa di Sakura, uno dei personaggi di Rival Schools. Il sottofondo musicale di Akira è un remix di Project Justice, mentre dimostra la sua maestria con il Bajiquan, attaccando Dan con una raffica di calci, gomiti e ginocchia. Elementi di Rival Schools sono visibili attraverso gli attacchi di Akira mentre lancia Dan in una combo aerea: un’anteprima del suo V-Trigger che rende omaggio al titolo.

Poiché queste sono le prime tecniche di combattimento di Akira presenti in Street Fighter V, non è ancora possibile dare una valutazione finale sulle sue meccaniche di gioco, poiché non sono ancora state migliorate come è successo con gli altri personaggi: la data di uscita di Akira deve ancora essere annunciata, così come il misterioso quinto personaggio che i fan una volta pensavano fosse Undici. Street Fighter V è ora disponibile per PC e PS4.