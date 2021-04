Forza Motorsport 8: a breve i test per gli utenti del Feedback Panel

Buone notizie per gli appassionati della serie Forza Motorsport, “sorella” di Forza Horizon, una delle più popolari di casa Microsoft. Nonostante ancora non sia stata annunciata una data di lancio ufficiale per Forza Motorsport 8, l’ottavo episodio della serie automobilistica annunciato lo scorso anno all’Xbox Games Showcase, è stato comunicato che a breve alcuni fortunati giocatori avranno la possibilità di provarne una prima versione.

In un video pubblicato sul Twitter ufficiale di Forza Motorsport, il creative director Chris Esaki ha rivelato che per ora potrebbe essere applicato un nuovo test di gioco basato sul feedback. Precisamente la versione di prova sarà accessibile per tutti gli utenti del Forza Feedback Panel, ovvero insider con il compito di fornire le proprie opinioni al team di sviluppo durante le varie fasi di lavorazione del gioco. Ciò fa parte di una nuova iniziativa del developer Turn 10 per ottenere il maggior numero di feedback possibile dalla community. Occorre sempre ricordare che chi farà domanda avrà la possibilità di accedere solo ad una versione iniziale del gioco e offrire diversi gradi di feedback.

Vi rammentiamo che Forza Motorsport 8 è stato annunciato per Xbox Series X/S e PC, e non è chiaro se il gioco arriverà anche su Xbox One. Ad ogni modo, vi terremo senz’altro aggiornati!