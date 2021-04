Sea of Thieves: la Stagione 2 arriverà il 15 aprile

Rare ha appena annunciato che la Stagione 2 di Sea of Thieves uscirà giovedì 15 aprile. Il breve teaser trailer che accompagna l’annuncio (e che potete trovare in calce all’articolo) non rivela molto: possiamo vedere un bellissimo set di navi Royal Blue e alcuni altri nuovi cosmetics, senonché alla fine ci viene mostrata una nuova emote che sarà sicuramente uno strumento molto utile nelle imboscate, ovvero un barile al cui interno è possibile intrufolarsi e nascondersi.

Nascondere i barili sembra un’aggiunta che ben si inserisce nel popolare multiplayer piratesco (che ha raggiunto da poco i 20 milioni di giocatori), dove occorre utilizzare qualsiasi metodo e strumento per abbattere le navi degli altri utenti e ripulirle di tutti i loro items. Certo, adesso bisognerà stare attenti ogni qual volta ci si troverà di fronte a un barile, soprattutto per coloro che vi si nascondono e che rischiano così di essere scoperti subito dai giocatori meno ignari del pericolo che ora può rappresentare l’oggetto in questione. Sicuramente l’occultamento di barili ha buone probabilità di risultare la nuova strategia prevalente per i prossimi mesi.

Sea of Thieves è attualmente disponibile Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Non vediamo l’ora di provare questa nuova Stagione, e voi?