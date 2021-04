Borderlands 3: gratuito su Stadia Pro fino al 12 aprile

Borderlands 3, di 2K Games e Gearbox Software è stato lanciato per la prima volta nel 2019, anche se è rimasto popolare grazie a continui aggiornamenti e vari DLC. I membri di Stadia Pro possono saccheggiare e sparare a piacimento questo fine settimana, poiché Borderlands 3 sarà gratuito dall’8 aprile al 12 aprile: l’11 aprile si terrà anche un omaggio di Crowd Play, che consentirà ad alcuni spettatori di ottenere dei codici gratuiti per Borderlands 3: Ultimate Edition.

In questo periodo, Google Stadia, offre attualmente ai nuovi utenti un mese gratuito del servizio Pro e gli utenti possono approfittare scaricando gratuitamente il terzo capitolo di Borderlands, che permette di aggiungere il Designer’s Cut l’8 aprile. Il Designer’s Cut è stato rilasciato lo scorso anno, aggiungendo nuove modalità di gioco, nemici e un nuovo potente bottino. Il Director’s Cut spera di fare più o meno lo stesso entro questa settimana, mantenendo vivo il gioco e riportando i giocatori a fare più caos. Questo sembra un buon periodo per dare un’occhiata a Stadia Pro e alle sue offerte gratuite: l’aggiornamento del gioco, includerà un nuovo boss del raid, una nuova missione misteriosa e un sacco di nuovi bottini. Oltre all’accesso gratuito a Borderlands 3 questo fine settimana, Stadia Pro offre alcuni giochi esclusivi come Resident Evil 7 Biohazard, Ys VIII: Lacrimosa of Dana, The Darkside Detective e Trails Of Cold Steel IV. Borderlands 3 sarà gratuito per gli abbonati a Stadia Pro dall’8 al 12 aprile.

A new Free Play Day for #StadiaPro members, plus new games in the #Stadia store!

Check out our blog for all the details: https://t.co/xW8RXj0yi5 pic.twitter.com/blfTgYrpey

