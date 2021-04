Terminator Resistance Enhanced: niente upgrade gratutito per PS5 al lancio?

Terminator Resistance Enhanced raggiungerà anche PlayStation 5 alla fine di questo mese. Coloro che già possiedono la versione PlayStation 4 del titolo sviluppato da Teyon riceveranno uno upgrade gratuito per quella next-gen, ma si tratta di un aggiornamento che potrebbe essere disponibile solamente in seguito…

Il developer ha infatti rivelato che è necessario “un po ‘di lavoro aggiuntivo” da parte di Sony per garantire che l’upgrade avvenga senza intoppi. Attualmente, dunque, c’è una “forte” possibilità che l’opzione di aggiornamento da PlayStation 4 a PlayStation 5 non sarà disponibile al momento del lancio di Terminator Resistance Enhanced sulla console di nuova generazione, per risultare invece accessibile solo “poco tempo dopo”. Teyon ha fatto notare, inoltre, che sta facendo tutto il possibile per preparare l’upgrade e renderlo disponibile ai giocatori “il prima possibile”. Sono comunicazioni che anche il publisher Reef Entertainment ha provveduto a ribadire.

Il gioco – già uscito a suo tempo su PlayStation 4, Xbox One e PC– verrà lanciato su PlayStation 5 il 30 aprile: questa nuove versione, oltre a girare in 4K/60 FPS, includerà anche il DLC Infiltrator, tempi di caricamento più rapidi e prevederà il supporto per controller DualSense.

