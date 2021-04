Dungeons and Dragons Dark Alliance: non ci sarà un beta test

Dungeons and Dragons, della Wizards Of The Coast, è profondamente radicato nella storia dei videogiochi: ogni gioco di ruolo è almeno in parte, basato sulle meccaniche rivoluzionarie di Dungeons and Dragons. Il franchise vanta anche molte uscite nel settore dei giochi, con titoli come Neverwinter Nights, Baldur’s Gate, Icewind Dale e giocano tutti un ruolo importante nello sviluppo iniziale dei videogiochi RPG.

Dungeons and Dragons: Dark Alliance porterà alcuni dei personaggi più famosi del mondo dei giochi da tavolo ai videogiochi entro la fine dell’anno: non sappiamo molto sul gioco, ma ora è stato annunciato che il nuovo gioco non avrà un beta test, come alcuni giocatori si aspettavano. In un recente thread su Twitter, lo sviluppatore Tuque Games ha aperto una sessione di domande e risposte per far luce sulle domande dei fan: il thread risponde alla domanda se Dark Alliance avrà o meno un beta test con un no definitivo. Lo sviluppatore ha detto che ha avuto dei play test, ma che non è previsto un beta o un alpha. La decisione di non avere una beta ha sollevato alcune ragionevoli preoccupazioni: con le recenti versioni di titoli online come Outriders che hanno così tanti problemi al lancio, la mancanza di un beta test per aiutare gli sviluppatori a trovare e lavorare su questi problemi prima del lancio preoccupa i giocatori.

Finora il titolo sembra essere un gioco d’azione frenetico e il mondo di Dungeons and Dragons ha un grande potenziale da cui attingere: ma solo il tempo dirà in quale forma verrà lanciato il titolo quando il gioco uscirà entro la fine dell’estate, a causa della mancanza di una beta. Dungeons and Dragons: Dark Alliance uscirà il 22 giugno 2021 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S e Xbox Series X.