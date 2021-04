Swords of Legends: in arrivo entro la fine dell’anno

Uno dei MMO più popolari in Cina, Swords of Legends Online, arriverà in Occidente entro la fine dell’anno. La versione “completamente rimasterizzata e migliorata” del gioco esplorerà le terre tra le forze della luce e dell’oscurità.

Il titolo offrirà sei classi giocabili: Reaper, Summoner, Bard, Spellsword, Berserker e Spearmaster, ognuna con il proprio arsenale, storia e stile di gioco unici. Man mano che il gioco procede, saranno disponibili due specializzazioni per classe, aprendo la porta a abilità e abilità ancora più potenti. L’azione si svolgerà attraverso missioni in solitario e dungeon multiplayer, raid da 20 giocatori e numerose modalità PvP. I tempi di inattività possono essere goduti dagli alloggi dei giocatori situati su isole che fluttuano alte nel cielo.

Il suo patner per la release in occidente è Gameforge, che pubblica altri MMO tra cui Tera, Metin 2 e Aion.

Swords of Legends Online sarà disponibile in tre edizioni separate che vanno da $ 40 / € 40 a $ 100 / € 100 su Steam , Epic o direttamente da Gameforge. Il pre-acquisto ti garantirà cosmetici di gioco bonus, accesso a beta test chiusi e la possibilità di prenotare il nome del tuo personaggio prima del lancio. Per ulteriori informazioni, visita gameforge.com.

