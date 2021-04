Metroid Prime: il remake ora disponibile

Metroid Prime è stato il primo gioco Metroid 3D ed è ancora considerato un classico per GameCube, generando due sequel e almeno un tentativo da parte dei fan di portarlo su PC. Ma una squadra sta prendendo una strada completamente diversa: sta rifacendo Metroid Prime come un platform 2D, in linea con lo stile dei classici giochi Metroid per NES e SNES.

Soprannominato Prime 2D, è il lavoro del Team SCU, che apparentemente sta lavorando al progetto dal 2004, anche se con alcuni cambiamenti di personale lungo la strada, così come l’aiuto di “centinaia di volontari”. Il team ha rilasciato una demo gratuita del progetto alla fine della scorsa settimana e puoi scaricarla qui se sei interessato.

Naturalmente, un gioco in prima persona non può essere trasferito perfettamente su un piano 2D e in un post del 2017, Team SCU ha spiegato che nel corso dello sviluppo di Prime 2D l’ambito è cambiato drasticamente.

Speriamo però che sopravviva e che il progetto giunga a buon fine. Per ulteriori aggiornamenti seguiteci su GamesVillage!