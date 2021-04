Genshin Impact: atteso un nuovo personaggio

Dopo essere stato introdotto in Genshin Impact l’espansione Dragonspine , Rosaria è finalmente disponibile come personaggio giocabile. Appare come uno dei personaggi a quattro stelle.

Rosaria è un personaggio Cryo che brandisce un’arma, il che significa che la Dragonspine Spear costruita come parte della serie di missioni Dragonspine è perfetta per lei. Il set di mosse di Rosaria presenta un attacco elementale che si concentra sull’agilità, permettendole di posizionarsi dietro i suoi nemici, mentre la sua raffica elementale evoca una lancia di ghiaccio che infligge periodici danni Cryo mentre è attiva.

Come gli altri personaggi a quattro stelle del gioco, Rosaria sarà probabilmente disponibile dal banner standard quando il banner dell’evento finisce.

Con l’evento Windblume Festival ormai terminato, Genshin Impact sta entrando nella seconda metà del suo contenuto dell’aggiornamento 1.4, preparandosi lentamente per il prossimo grande aggiornamento che è previsto intorno alla fine di aprile.

La trama principale di Genshin Impact continuerà anche questo mese, con Archon Quest Capitolo 1, Atto IV in arrivo il 12 aprile. Intitolata “We Will Be Reunited”, la quest segue la quest Bough Keeper: Dainsleif rilasciata all’inizio di quest’anno.