GTA 5: ritorna su Xbox Game Pass

GTA 5 sta tornando su Xbox Game Pass, il che significa che gli abbonati potranno scaricare sia la modalità online che la modalità storia per giocatore singolo come parte del loro abbonamento.

Il gioco del crimine e dell’azione di Rockstar sarà disponibile su Game Pass a partire dall’8 aprile. Altri nuovi titoli in arrivo su Game Pass lo stesso giorno sono Zombie Army 4: Dead War, Disneyland Adventures e Rush: A Disney / Pixar Adventure; gli ultimi due saranno disponibili esclusivamente tramite cloud streaming come parte di Xbox Game Pass Ultimate, attualmente disponibile su dispositivi Android.

Parlando di cloud gaming, Microsoft ha anche rivelato che ora ha il supporto per il controllo touch per oltre 50 giochi, permettendoti di riprodurli direttamente dal tuo dispositivo Android senza bisogno di sincronizzare un controller esterno. Puoi vedere l’elenco completo dei giochi abilitati per il controllo tattile, inclusi Gears 5, Sea of ​​Thieves e Slay the Spire sul sito Xbox ufficiale .

Nel frattempo, se stai giocando GTA 5 su console, troverai una nuova sezione che evidenzia i titoli Game Pass a cui stanno giocando i tuoi amici in questo momento. Per ulteriori aggiornamenti seguiteci su GamesVillage!