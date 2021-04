Children of Morta: disponibile la modalità Family Trials

Come vi avevamo fatto sapere a fine marzo, da oggi sette aprile è disponibile la nuova modalità Family Trials Mode in Children of Morta. Arriva su PC (Steam, Gog, Humble), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il publisher 11 bit studios ha fatto uscire anche il trailer di lancio della nuova modalità per l’action RPG in stile rogue-lite sviluppato da Dead Mage. Questa Family Trials Mode va sostanzialmente a sostituire quella che doveva essere la endless mode, che secondo gli sviluppatori non avrebbe portato quel plus al gioco stesso. Arriva come contenuto gratuito. Inizialmente pensato per essere a pagamento, è diventata gratis per ringraziare i giocatori che hanno supportato il team acquistando il gioco e il DLC Paws and Claws.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio

Queste le Informazioni sulla modalità attraverso la pagina Steam di Children of Morta:

La modalità Family Trials ruota attorno a Zyklus, un Dungeon unico e anormale situato da qualche parte a Rea. Lo Zyklus Dungeon è piuttosto instabile: la sua natura e le sue regole cambiano rapidamente, a seguito di un ciclo oscuro e caotico influenzato dalla Corruzione stessa. I Bergson usano questo luogo misterioso per mettere alla prova le loro capacità e i loro limiti, così da prepararsi al meglio per affrontare i pericoli che li attendono nella Terra di Rea.

Dal punto di vista del gameplay, Family Trials è completamente separato dalla campagna principale del gioco. Offre nuovi sistemi, oggetti, possibilità di nuove build per i personaggi e altro ancora, il tutto ambientato in una serie di dungeon completamente randomizzati. È anche piuttosto impegnativo – la maggior parte dei progressi si perde quando muori nel dungeon, quindi è meglio che ti prepari a imparare dai tuoi errori!

«Nozioni di base»

Completa gli obiettivi principali e gli obiettivi secondari opzionali e avanza al piano successivo. Gli obiettivi variano, dal proteggere i Rea Laborers da ondate di nemici, combattere nell’arena, sopravvivere al flusso di avversari corrotti e altro ancora!

Sblocca due livelli di difficoltà aggiuntivi: Hard e Insane. Maggiore è la difficoltà, più livelli dovrai superare!

Sperimenta le build del tuo personaggio e impara dai tuoi errori per migliorare le tue run consecutive nei sotterranei.

I livelli sono completamente randomizzati ogni volta che entri nei sotterranei.

Tutti i membri della famiglia Bergson e le loro capacità attive sono disponibili fin dall’inizio.

«Nuovi sistemi, oggetti e funzionalità»