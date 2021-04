NieR Replicant Ver.1.22474487139 è già Gold da tanto tempo

Arrivano direttamente da Square Enix delle informazioni decisamente interessanti legate prettamente a NieR Replicant Ver.1.22474487139, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 23 Aprile 2021 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Secondo quanto svelato dall’azienda nipponica, siamo venuti a conoscenza sulla fase Gold, che in genere indica che i lavori lato sviluppo di un videogioco sono stati ultimati e in questa fase si pensa alla distribuzione.

Ebbene, Yosuke Saito, Game Producer dell’azienda, ha fatto sapere che la fase Gold di NieR Replicant Ver.1.22474487139 è stata già raggiunta tanto tempo fa, non specificando però il periodo. Ecco le parole espresse da Saito:

NieR Replicant ver.1.22474487139 ha raggiunto la fase Gold Un bel po’ di tempo fa. Quindi, una volta approvato il contenuto scaricabile che questa volta è gratuito, possiamo finalmente prenderci una pausa.



Mancano veramente pochi giorni per mettere le mani sull’opera per PC, PlayStation 4 e Xbox One, e gli appassionati non vedono l’ora di vedere con i propri occhi il lavoro svolto dagli sviluppatori.