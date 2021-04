The Day Before: a breve verrà annunciata la nuova data dell’evento

Inizialmente previsto per il 31 marzo, l’evento legato a The Day Before sarebbe dovuto andare in scena ieri 6 aprile, ma così non è stato. In un recente post sui canali social dello sviluppatore siberiano Fntastic è stato annunciato il rinvio, che fa sapere di come a breve verrà stabilita una nuova data.

Attenderemo dunque novità in merito all’evento dell’atteso MMO con ambientazione post-apocalittica per PC, che, ricordiamo, sarà ambientato in “un’America post-pandemica invasa da infetti affamati di carne e sopravvissuti, che si uccidono a vicenda per cibo, armi e automobili”. Dove il giocatore “si sveglia da solo in un mondo di cui non si ricorda più, cercando di trovare risposte e risorse per sopravvivere.”

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale da parte di Fntastic.

The Day Before event has been postponed. We’ll set a new date soon. — Fntastic (@fntasticgames) April 7, 2021

Ecco una panoramica di The Day Before:

Caratteristiche principali