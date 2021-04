Brawl Stars: filmato animato sulla Gold Armed Gang

Sabato vi avevamo parlato della puntata di Brawl Talk in cui venivano mostrate le novità in arrivo su Brawl Stars, a partire dalla stagione 6, che si chiamerà “The Gold Armed Gang”. Poco fa, sui canali social del titolo per dispositivi mobile di Supercell è stato pubblicato un trailer animato, che vede tra i protagonisti la prossima brawler cromatica, Belle.

Il filmato mostra una rapina in una cittadina in stile vecchio west dove c’è Ringhio come sceriffo. Si vedono infatti diversi personaggi con le skin che arriveranno prossimamente, da Tara, ad Amber, ad Edgar, passando per 8-bit versione Saloon. Buona visione!

Ricordiamo che con la season 6 di Brawl Stars arriveranno due brawler: la già citata Belle, una fuorilegge che rapina le banche (come si intuisce nel video qui sopra), una cecchina che come attacco principale spara un proiettile che rimbalza avanti e indietro. Per la super invece spara un proiettile speciale: il nemico che viene colpito subisce danni extra da ogni fonte. Belle arriva anche con la classica skin sbloccabile all’ultimo livello del pass, dal nome Goldhand.

Il secondo brawler in arrivo è invece Squeak, membro della Starr Force Trio del Colonnello Ringhio, alieno nato dalla saliva che si accumulava sui giochi per cane di Ringhio. Come attacco principale lancia un giocattolo che si attacca ai muri e ai nemici, mentre come super lancia una bomba con un’area di esplosione estesa.