Apex Legends: Respawn intende aggiungere nuove modalità entro l’anno

Apex Legends, la creatura del genere battle royale targata Respawn Entertainment, è ormai un caposaldo del genere stesso, al pari di Call of Duty Warzone, Fortnite e PlayerUnknown’s Battleground. La playerbase continua a salire in modo costante (tenendo conto che è anche disponibile su Nintendo Switch, ora come ora) e questo anche grazie al supporto cadenzato del team di sviluppo.

Respawn, comunque, vuole puntare ancora più in alto, tanto da affermare, in un recente video Q&A, che entro la fine del 2021 verranno aggiunti “nuovi modi di giocare il titolo”, per far sì di lasciare ai giocatori la possibilità di vivere nuove esperienze con i personaggi al suo interno.

Ciò, ovviamente, si traduce con nuove modalità, le quali si allontaneranno (con buona probabilità) dalla modalità portante, la battaglia reale. Probabilmente, la scelta deriva dal fatto che altri titoli dello stesso calibro stiano già pensando all’aggiunta di nuove modalità. Vi ricordiamo, comunque, che Apex Legends vedrà nuovi contenuti dell’universo dell’amato Titanfall durante la Stagione 9.

GamesVillage vi informerà non appena si saprà di più a riguardo. Intanto date pure un’occhiata al video in questione che potete trovare in calce alla notizia. Cosa ne pensate di Respawn e delle sue decisioni riguardo uno dei battle royale più giocati in assoluto?