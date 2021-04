Deadly Premonition 2 potrebbe arrivare su PC entro l’anno

Deadly Premonition 2 ha fatto il suo debutto su Nintendo Switch lo scorso anno. Con un tiepido benvenuto, visti i vari problemi tecnici, il titolo targato TOYBOX può esser definito come “di nicchia”, tuttavia presentandosi come un gioco tutto sommato buono.

Attualmente, come detto sopra, è ancora soltanto disponibile per la console ibrida Nintendo ma, a quanto pare, potrebbe molto presto arrivare anche su PC. Thunderful Group, publisher al fianco del distributore in occidente Rising Star Games, ha recentemente pubblicato il suo report annuale e, vedendo tra i titoli in pubblicazione nel corso del 2021, possiamo trovarvi proprio il titolo in questione messo in pubblicazione presso Steam.

Va detto comunque che, per ora, alcuna data è stata menzionata e soprattutto, una versione PC non è ancora stata ufficialmente annunciata. Se quanto scritto sul report non è errato, vorrà dire che a breve potremmo vedere un vero e proprio annuncio di Deadly Premonition 2 su PC. Intanto, vi lasciamo alla descrizione del titolo presa direttamente dal Nintendo eShop.