Hearthstone: ribilanciamento in arrivo!

Hearthstone, il gioco di carte di Blizzard, si trova spesso in situazioni di stallo con un meta molto limitato e quindi una scelta di mazzi competitivi veramente ridotta all’osso. Con l’introduzione della nuova espansione, la carta Deck of Lunacy rende il mazzo No Minion Mage uno dei deck più ostici da affrontare, insieme anche ai mazzi Paladin. Siamo lieti di sapere che il meta sta per cambiare.

Come ha dichiarato oggi il lead designer di Hearthstone Alec Dawson su Twitter:

Balance changes to go out early next week with 20.0.2. We'll be targeting some cards in Mage, Paladin, Rogue, and Neutral. Hoping to create more space for experimentation in the early Barrens meta and have a more diverse field of classes. 6 changes in total, details coming soon.

— Alec Dawson (@GW_Alec) April 6, 2021