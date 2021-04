Scarlet Nexus si mostra in un nuovo video gameplay

Scarlet Nexus ha indubbiamente, tra i tanti obiettivi, quello di portare il suo unico stile anime in alto nelle produzioni del genere action. Ultimamente, abbiamo potuto osservare tanto nuovo materiale ufficiale e qui abbiamo raccolto le nostre impressioni in un’anteprima.

In queste ore tuttavia, Bandai Namco ha fornito altre succose novità sottoforma di video gameplay, il quale mostra, in generale, vari aspetti del titolo in arrivo quest’estate. Inoltre, vien più facile osservare, grazie al suddetto trailer, il costume sbloccato tramite preordine.

Tra un mix di azione e l’abilità di evocare i compagni della squadra per prendere in prestito i loro poteri, il gameplay ci ricorda che Scarlet Nexus arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam il 25 giugno. Cosa ne pensate della creazione di Bandai Namco? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, trovate in calce il nuovo video.