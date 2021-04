Crysis Remastered ottimizzato per console next gen.

Crytek è lieta di annunciare che sono ora disponibili nuovi aggiornamenti gratuiti per Crysis Remastered su Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Dopo il lancio del livello Ascension classico tramite un precedente aggiornamento per PC, i giocatori di PlayStation e Xbox possono ora godersi questo livello leggendario, in cui i giocatori hanno il compito di pilotare un MV-24H VultureVTOL da un’isola sotto il fuoco intenso e godersi le prestazioni principali aggiornamenti. Oltre all’aggiunta del livello Ascension per le console PlayStation e Xbox, l’aggiornamento apporta una serie di miglioramenti delle prestazioni del frame rate nelle diverse impostazioni grafiche del gioco. Il nuovo aggiornamento aggiunge anche i classici controlli Nanosuit ed oltre 100 correzioni di bug, inclusi miglioramenti al rendering.

“Siamo entusiasti di portare questo nuovo aggiornamento su Crysis Remastered come parte del nostro impegno a fornire un continuo supporto post-lancio per il gioco, modellato dai feedback dei giocatori. L’aggiunta del livello Ascension dall’originale Crysis all’edizione per PC del gioco è stato estremamente popolare tra i giocatori e siamo entusiasti di portare questa esperienza ai giocatori di PlayStation e Xbox per la prima volta, oltre a un gioco ottimizzato per la prossima generazione di console.”

Ha affermato Steffen Halbig, Project Lead.

Per ulteriori informazioni su Crysis Remastered, visitare www.crysis.com.