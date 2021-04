Sea of ​​Thieves: nuova emote divertente in arrivo

Sea of ​​Thieves porterà un nuovo bottino con un secondo abbonamento stagionale in uscita la prossima settimana. Visto il recente successo, Rare ha anticipato anche l’arrivo del nuovo passo del bottino in un breve video.

Sea of Thieves Season Two begins on April 15th. pic.twitter.com/rMPP1m4DpZ

— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) April 6, 2021

Non mostra molto, tranne che per un bel set di navi rosse e alcuni nuovi cosmetici. Più interessante, però, è stata una nuova emote che ti permette di saltare all’interno di un barile camuffandoti. Come potenziale tattica per nascondersi dai tuoi colleghi pirati, non so quanto possa essere utile, visto e considerato il fatto che, qualsiasi giocatore ha molta cura e attenzione per la propria imbarcazione, ed un barile fuori posto potrebbe sicuramente saltare all’occhio.