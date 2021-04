The Last Cube: il titolo puzzle adventure arriverà su console e PC nel 2021

Improx Games ha annunciato in queste ore che la sua creazione puzzle adventure, The Last Cube, arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch assieme alla precedentemente annunciata versione PC (tramite Steam).

Abbiamo identificato il pubblico che apprezza i titoli puzzle con atmosfere di un certo tipo e con una leggera narrativa, proprio come noi. The Last Cube è un’esperienza che porta esattamente quelle basi, assieme alle meccaniche uniche che danno nuova luce al lato narrativo. Potreste aver giocato qualche opera usando come oggetto principale un cubo ma sicuramente sarà stato differente da questo.

Queste sono le parole di Max Samarin, il creative director che spiega il perchè del voler sviluppare e portare il proprio titolo anche su console. Quindi, una più vasta fetta di giocatori potrà ora metter mani su The Last Cube, ancora sprovvisto di una data precisa.