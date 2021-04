Jupiter’s Legacy: il primo trailer della nuova serie Netflix

Netflix ha diffuso in rete il primo full trailer ufficiale di Jupiter’s Legacy, nuova serie tv della piattaforma digitale in arrivo dal 7 maggio. Questa la breve sinossi difusa dalla casa: “La prima generazione di supereroi ha protetto il mondo per quasi un secolo. Ora i loro figli devono adottare gli stessi leggendari ideali.”.

Sviluppato da Steven S. DeKnight (Daredevil), Jupiter’s Legacy è l’adattamento televisivo del fumetto ideato da Mark Millar e da Frank Quitely ed è uno dei primi prodotti realizzati per Netflix dal cosiddetto Millar-Verse, che vedrà prossimamente arrivare altre produzioni tratte dai suoi comics originali.

Josh Duhamel guida il cast composto da Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade e Matt Lanter. Potete ammirare il trailer qui sotto.