Ghostbusters: Legacy, diffusa la prima clip ufficiale

Sony Pictures ha diffuso in rete una nuova clip ufficiale da Ghostbusters: Legacy (Ghostbusters: Afterlife in originale), nuovo capitolo della saga originale degli Acchiappafantasmi. Vi mostriamo la clip dopo il salto.

Diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, regista del primo originale Ghostbusters del 1984, il film si riallaccerà agli eventi di New York e al caos dell’uomo Marshmallow, e alle prodezze dei fantastici Ghostbusters. Trenta anni dopo una famiglia è costretta a cambiare casa e ritrovandosi in una fatiscente fattoria di famiglia scopre il passato del nonno e il suo coinvolgimento negli acchiappafantasmi…

Ghostbusters: Legacy uscirà nelle sale a novembre 2021. Presenti nel cast: Finn Wolfhard (Stranger Things), Paul Rudd (Ant-Man), Carrie Coon (The Leftovers). E cosa dire dell’originale cast? Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts torneranno, ma al momento non sono ancora stati mostrati in nessun trailer o clip.