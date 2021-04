Godfall: annunciate novità nei prossimi mesi

Il lancio di Godfall, lo scorso novembre 2020, non è stato salutato da un grande successo a causa dei tanti problemi tecnici e di gameplay e soprattutto dell’assenza del matchmaking per il gioco online (qui trovate la nostra recensione del titolo). E proprio questi problemi saranno affrontati da Counterplay Games, almeno a quanto appare da un tweet del developer.

Counterplay ha dunque confermato di essere al lavoro sulla “introduzione del matchmaking” e che continuerà a “tenere d’occhio e ad apportare modifiche in base ai feedback” dei giocatori. Non è ancora chiaro quando il matchmaking verrà inserito nel gioco, ma la software house ha spiegato che darà maggiori informazioni nei prossimi mesi. Nel frattempo comunque Counterplay continua a lavorare sulla prima (e per ora unica) espansione a pagamento del gioco.

Vi ricordiamo che Godfall è attualmente disponibile su PlayStation 5 e PC, (via Epic Games Store) e che ha ricevuto l’update Primal nel febbraio 2021. Attraverso questo aggiornamento sono state rinnovate le attività endagame Tower of Trials e sono stati aggiunti Ascension Levels e Primal Items.

Per rimanere informati su tutti questi aggiornamenti quindi, dovrete continuare a seguirci, sempre qui, su Gamesvillage.it!

As we continue to monitor & implement changes based on your feedback, one thing was very clear…. We are excited to announce that we are working toward implementing matchmaking into Godfall! More details will be shared over the coming months as we work toward the expansion! ⚔️ https://t.co/qzebvJwsik

— Godfall (@PlayGodfall) April 7, 2021