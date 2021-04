Le bizzarre avventure di JoJo: l’anime torna con Stone Ocean

Le bizzarre avventure di JoJo è uno dei pilastri del genere shonen, un’opera folle ed estremamente riconoscibile grazie allo stile unico e peculiare di Hirohiko Araki che ha saputo appassionare milioni di fan in giro per il mondo, sia attraverso il manga che con le cinque stagioni della serie animata (oltre che con una lunga storia videoludica).

Stagioni che presto diventeranno sei, dato che finalmente l’annuncio è ufficiale: l’anime ispirato all’opera di Araki è pronto a tornare con la sua sesta parte, che adatterà l’arco narrativo Stone Ocean del manga originale. La protagonista assoluta di questa nuova cavalcata sarà pertanto Jolyne Cujoh, la figlia di Jotaro Kujo, che era stato il protagonista della terza stagione de Le bizzarre avventure di JoJo, Stardust Crusaders.

Questa sesta stagione sarà ambientata a Port St. Lucie, in Florida, dove Jolyne è stata incastrata per omicidio e incarcerata. Durante la sua detenzione, la ragazza riceverà la visita del padre che le rivelerà che ad incastrarla è stato un discepolo di Dio Brando che vuole farla uccidere in prigione.

Inoltre, l’account Twitter ufficiale della serie di JoJo ha annunciato anche che il personaggio di Jolyne sarà doppiato da Ai Fairouz (How Heavy Are the Dumbbells You Lift?, Yashahime Princess Half-Demon), che ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito dell’anime per far sapere quanto sia eccitata di unirsi al cast di una serie tanto famosa, che significa tantissimo per lei:

“Non posso vivere senza Le bizzarre avventure di JoJo, che è stata la serie che mi ha ipirato a intraprendere il doppiaggio come una professione. Amo e ammiro Jolyne come personaggio e la sua natura forte e bellissima mi ha dato forza, specialmente durante i miei anni di studio, e per questo sono davvero grata di avere l’opportunità di doppiare Jolyne”

Purtroppo però, nonostante le molte buone notizie,non è stata ancora svelata la data d’esordio della nuova stagione de Le bizzarre avventure di JoJo.