EA Sports PGA Tour: partnership tra EA e Augusta National Golf Club

Electronic Arts ha presentato all’Augusta National Golf Club, EA Sports PGA Tour: Road to the Masters come sede esclusiva dello storico Masters Tournament, uno dei più prestigiosi eventi golfistici al mondo, caratterizzato da tradizioni fra le più riconoscibili in ambito sportivo. Il Masters ha fatto la sua prima apparizione virtuale in assoluto con EA Sports nel 2011, e il suo ritorno nel mondo dei videogiochi è stato molto richiesto dagli appassionati di golf.

Fred Ridley, Chairman dell’Augusta National Golf Club e del Masters Tournament, ha svelato oggi nel corso della conferenza stampa annuale che precede il Masters 2021 Tournament la nuova copertina di EA Sports PGA Tour, il titolo sportivo di nuova generazione dedicato al golf che Electronic Arts ha annunciato alla fine di marzo.

Oltre ad essere la sede del Masters Tournament, EA Sports PGA Tour è l’unico videogioco in cui i fan potranno competere in tutti e quattro i principali campionati di golf: Masters Tournament, PGA Championship, US Open Championship e The Open Championship. Gli appassionati di golf avranno la possibilità di intraprendere una carriera leggendaria, perché potranno gareggiare veramente al campionato The Players, ai playoff FedExCup e impegnarsi a completare la carriera in Grande Slam, godendosi l’atmosfera e le location uniche di ogni torneo. Ulteriori informazioni su tutti i principali campionati saranno rivelate quest’estate.

Cam Weber, GM di EA Sports ha commentato in questo modo la partnership:

“Siamo onorati di collaborare con Augusta National, sede del Masters Tournament, per presentarne in esclusiva lo svolgimento e le tradizioni in EA Sports PGA Tour. EA Sports si impegna a far sì che in ognuno cresca l’amore per lo sport: attraverso le nostre partnership con il PGA TOUR, Augusta National e le altre major, porteremo più vicino che mai ai principali eventi del golf sia nuovi fan, sia appassionati di lunga data.”

Entusiastico anche il commento di Dusting Johnson, campione del Masters 2020 e attuale numero uno del ranking mondiale di golf:

“Vincere il Masters lo scorso anno è stato uno dei momenti più belli della mia vita, e spero di vincerlo nuovamente. Non c’è torneo migliore da celebrare sulla copertina di un videogioco, e non vedo l’ora di godermi la bellezza e le tradizioni uniche del Masters in EA Sports PGA Tour.”

EA Sports ha lavorato meticolosamente in stretta collaborazione con Augusta National per catturare ogni dettaglio dello svolgimento e delle tradizioni del Masters. Ispirato dalla missione di Augusta National, che punta su innovazione e miglioramento, EA Sports ha utilizzato una scansione aerea, prima nel suo genere, per raccogliere milioni di data points prima inaccessibili nei videogiochi di golf, allo scopo di ricreare nel gioco la bellezza senza pari di Augusta National. Al momento del lancio, l’entusiasmante contenuto del gioco Road to the Masters offrirà ai giocatori la prestigiosa possibilità di competere nel Masters Tournament e di vivere altre esperienze esclusive di Augusta National.