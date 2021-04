Evangelion 3.0+1.0: 7 miliardi incassati in un mese

L’attesa è stata lunga e piena di delusioni e ostacoli. Tanti anni e tanti rinvii prima di poter vedere la conclusione di una delle saghe anime più grandi e iconiche di sempre, ma alla fine Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time è riuscito finalmente ad approdare nelle sale cinematografiche giapponesi. E da quel momento è stato soltanto successo.

Il film ha rapidamente assommato numeri importantissimi, scalando le classifiche e superando, per incassi, tutte le altre pellicole di Rebuild of Evangelion e ora, dopo un mese di programmazione nei cinema del paese del Sol Levante, la studio Khara può iniziare a tirare le somme di un successo impressionante.

Negli ultimi 30 giorni infatti, il film che mette fine alla tetralogia cinematografica di Hideaki Anno e che chiude la storia di Shinji Ikari e della NERV ha guadagnato 7 miliardi di yen (all’incirca 63.7 milioni di dollari), non solo diventando il film col maggiore incasso della saga (superando, la scorsa settimana, i 5.3 miliardi di yen di Evangelion 3.0 You Can [Not] Redo), ma anche uno dei più redditizi di questo 2021.

Non a caso il film si è piazzato al primo posto al box office giapponese nelle ultime quattro settimane, vendendo oltre 4 milioni e mezzo di biglietti. Si tratta soltanto dell’ultimo record per una pellicola che, già nel suo giorno d’esordio al cinema, aveva fatto segnare un incasso record di circa 740.000 dollari sul circuito IMAX.

Evangelion 3.0+1.0 aveva subito ben due rinvii a causa del Covid-19, l’ultimo dei quali lo scorso 23 gennaio. Evidentemente la scelta di aspettare ancora ha pagato, consentendo all’ultima pellicola della storica saga mecha di Hideaki Anno di chiudere con il botto. Si tratta, con ogni probabilità, della definitiva conclusione della storia degli EVA: lo stesso Anno ha rivelato di essersi sentito completamente svuotato dalla saga, e di aver “chiuso con Evangelion“. Il regista è ora pronto a gettarsi su nuovi progetti, come quello sull’universo condiviso Shin di Toho Pictures, per il quale è stato appena annunciato l’arrivo di Shin Kamen Rider.