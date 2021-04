Abandoned: nuovo survival in prima persona annunciato per PS5

Come un fulmine a ciel sereno, stamattina è stata annunciata un’inaspettata esclusiva per la console di nuova generazione targata Sony: stiamo parlando di Abandoned, un inedito survival in prima persona al momento in sviluppo presso Blue Box Game Studios che farà il suo arrivo nel quarto trimestre del 2021 su PlayStation 5.

Il gioco è stato annunciato a sorpresa tramite PlayStation Blog, dove è stata inserita una breve descrizione del titolo accompagnata da un teaser trailer (che potete trovare in calce all’articolo). Le informazioni che possiamo ricavarne non sono molte: è riferito che vestiremo i panni di Jason Longfield, un uomo che inspiegabilmente si risveglia in una foresta misteriosa, dove per sopravvivere dovrà combattere contro coloro che hanno oscure intenzioni nei suoi confronti.

Le immagini mostrate nel filmato emanano certamente un’atmosfera inquietante e ad alta tensione. Inoltre, ci viene sottolineato che il gioco sarà di natura molto cinematografica. Un trailer più esteso verrà pubblicato più avanti. Di seguito, invece, vi riportiamo la panoramica di PlayStation Blog.

Abandoned è uno sparatutto di sopravvivenza horror in prima persona cinematografico ambientato in un ambiente open world altamente dettagliato e favorisce un approccio realistico alla sopravvivenza.

è uno sparatutto di sopravvivenza horror in prima persona cinematografico ambientato in un ambiente open world altamente dettagliato e favorisce un approccio realistico alla sopravvivenza. La storia – La storia è incentrata su Jason Longfield, che si sveglia in una strana foresta. Abbandonato e incapace di ricordare come ci sia arrivato, Jason scopre presto di essere stato rapito e portato lì per uno scopo oscuro. Combattendo per la sua sopravvivenza, il suo obiettivo principale è la fuga.

– La storia è incentrata su Jason Longfield, che si sveglia in una strana foresta. Abbandonato e incapace di ricordare come ci sia arrivato, Jason scopre presto di essere stato rapito e portato lì per uno scopo oscuro. Combattendo per la sua sopravvivenza, il suo obiettivo principale è la fuga. Interazione realistica dei personaggi – Vogliamo offrire un’esperienza di gioco unica e personale, realistica. Ogni evento ha un’influenza sul tuo personaggio. Se Jason è senza fiato dopo lo scatto (o ha paura), la sua precisione di tiro ne risentirà. A differenza dei titoli sparatutto d’azione, sparare con le armi in Abandoned sarà realisticamente lento. Dovrai essere tattico per sopravvivere.

– Vogliamo offrire un’esperienza di gioco unica e personale, realistica. Ogni evento ha un’influenza sul tuo personaggio. Se Jason è senza fiato dopo lo scatto (o ha paura), la sua precisione di tiro ne risentirà. A differenza dei titoli sparatutto d’azione, sparare con le armi in sarà realisticamente lento. Dovrai essere tattico per sopravvivere. Lo sviluppo – Il nostro studio si concentra sulla creazione di una storia in prima persona in stile cinematografico. Questo non è uno sparatutto dal ritmo frenetico in cui corri, miri e spari. Abandoned richiede di nascondere e pianificare ogni colpo prima di premere il grilletto. Vogliamo che tu sia nervoso ogni volta che incontri un nemico. Essere consapevoli che una mossa sbagliata può essere il fattore decisivo tra sopravvivere o meno a uno scenario di combattimento

– Il nostro studio si concentra sulla creazione di una storia in prima persona in stile cinematografico. Questo non è uno sparatutto dal ritmo frenetico in cui corri, miri e spari. richiede di nascondere e pianificare ogni colpo prima di premere il grilletto. Vogliamo che tu sia nervoso ogni volta che incontri un nemico. Essere consapevoli che una mossa sbagliata può essere il fattore decisivo tra sopravvivere o meno a uno scenario di combattimento Immersione attraverso il controller wireless DualSense e l’audio 3D – Volevamo enfatizzare il realismo attraverso l’immersione dell’utente. Ciò non sarebbe possibile senza il controller wireless DualSense. I giocatori sentiranno ogni singola interazione durante il gioco, come l’essere colpiti da un proiettile. Premere il grilletto su un’arma carica o scarica sembrerà diverso. Allo stesso modo l’audio 3D ti aiuterà a plasmare le tue decisioni e le tue tattiche, utilizzando il posizionamento accurato dei colpi di arma da fuoco nella natura selvaggia per decidere la tua prossima mossa.