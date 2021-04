The King Of Fighters XV: nuovo trailer con Mai Shiranui

The King Of Fighters XV, titolo di SNK, si è mostrato nel suo primo vero teaser trailer mozzafiato a gennaio, mostrando tutta la bellezza dei suoi combattimenti in 4k next-gen fin dal primo istante. Dopo la pausa in seguito all’annuncio di Chizuru durante il podcast Fighting Game Publishers Roundtable, gli annunci settimanali sono ripresi con la rivelazione di Andy Bogard. Il direttore creativo Eisuke Ogura, ha precisato che il titolo è migliorato molto sia dal punto di vista tecnico per la realizzazione per i modelli dei personaggi, per poter rendere il gioco più entusiasmante.

SNK ha pubblicato un nuovo trailer che mostrano uno dei pochi personaggi femminili giocabili per The King of Fighters XV: Mai Shiranui, doppiata da Ami Koshimizu e già vista nel trailer con Andy Bogard e il fratello Terry. Al momento non sono state fornite informazioni riguardo ai compagni dell suo team con cui combatterà, ma ciò verrà sicuramente rivelato in un secondo momento. Nel video combatte prima contro Andy Bogart e poi contro il fratello di Andy, Terry Bogard: Mai utilizza soprattutto calci veloci e alti uniti a tecniche che utilizzano chi e le permettono di colpire ripetutamente l’avversario. Di seguito potete leggere anche la sua descrizione ufficiale:

Mai è una kunoichi e successore dello stile Shiranui delle arti ninja. I suoi avversari sono in balia dei suoi movimenti aggraziati e del suo abbigliamento affascinante. Usando grandi ventagli come armi, il suo stile di combattimento è fluttuare come una farfalla, pungendo come un’ape. Il futuro della sua relazione romantica con Andy è nella sua mente …



King of Fighters XV è attualmente previsto per quest’anno, anche se una finestra di lancio e le piattaforme devono ancora essere annunciate. Finora, abbiamo ricevuto i trailer dei personaggi di Kyo Kusanagi , Iori Yagami , Chizuru Kagura, Joe Higashi, Andy Bogard, Terry Bogard, Yuri Sakazaki, Yashiro Nanakase e King.