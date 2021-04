Hideo Kojima in trattative con Microsoft per il suo prossimo gioco?

Correva l’anno 2019 quando Hideo Kojima ed i suoi talentuosi collaboratori di Kojima Productions hanno pubblicato Death Stranding, primo lavoro che ha coinvolto il celebre game designer e padre della serie Metal Gear dopo la sua rottura pubblica con Konami. Un gioco insolito e rivoluzionario, che ha fatto e continua a far discutere, uscito in esclusiva su PlayStation 4 per poi approdare su PC l’estate scorsa, registrando guadagni record. A quanto pare, però, accanto alle voci su un presunto nuovo titolo, adesso sono apparse anche quelle di un ipotetico contatto con la concorrenza di Sony, ovvero Microsoft.

Secondo il noto scrittore e leaker Jeff Grubb di VentureBeat, una fonte attendibile avrebbe affermato che Kojima sarebbe in trattative con Microsoft per il suo prossimo gioco, qualunque esso sia.

Kojima è in trattative con Microsoft per la pubblicazione del suo prossimo gioco, secondo una fonte che conosce bene la questione. E sì, quella statua sullo scaffale di Phil Spencer faceva riferimento a un potenziale accordo con il leggendario sviluppatore. Non posso confermare se Xbox abbia ancora concluso l’accordo, ma a quanto mi risulta, Kojima è al centro di un piano Microsoft per sfruttare il talento giapponese.



Nonostante Grubb si sia rivelato in precedenza piuttosto attendibile, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze, visto che niente di ufficiale è stato comunicato, almeno per il momento. La collaborazione tra Hideo Kojima e Sony è di lunga data, ma già in passato il celebre game designer ha rilasciato alcuni titoli su Xbox, pertanto è plausibile che, proprio in quanto free agent, andrà dove si trovano i finanziamenti. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali. Nel frattempo, vi terremo aggiornati!