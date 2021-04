Pubg Mobile: aggiunge la nuova mappa Karakin

PUBG MOBILE è un gioco per cellulare Battle Royale creato da Lightspeed e Quantum Studios di Tencent Game ed è stato lanciato nel marzo 2018. Un gruppo di giocatori si scontra su di campo di battaglia: ogni giocatore è tenuto a raccogliere le scorte di sopravvivenza, nonché a sfruttare il massimo potenziale del terreno, dei veicoli e degli oggetti della mappa per diventare l’ultima squadra in piedi sul campo di battaglia. I giocatori possono scegliere tra diversi tipi di mappe, come Erangel, Miramar, Sanhok, Livik. Nel gioco è arrivata una nuova mappa: la mappa Karakin è ora disponibile all’interno del popolarissimo battle royale.

Karakin è una mappa da 64 giocatori che offre diverse modalità di gioco e differenti luoghi da esplorare, tra cui catene montuose, città e sotterranei oscuri: ci sono anche alcune caratteristiche chiave all’interno della nuova mappa, inclusi muri sottili sparsi nelle aree di gioco che permettono ai proiettili di attraversarli. La mappa di Karakin conterrà anche una funzione Demolition Zone: in questa modalità, apparirà un’area viola sulla mini mappa che indicherà il pericolo, all’interno della zona si verificheranno danni casuali e gli edifici subiranno danni. Inoltre, viene aggiunta una nuova arma: una bomba adesiva: The Panzerfaust. PUBG Mobile ha guadagnato oltre 5 miliardi di dollari e continua ad essere ampiamente supportato: l’esempio più recente di questo è una mappa che combina la tensione di Miramar con l’azione frenetica di Sanhok.

PUBG Mobile continua ad essere supportato e sviluppato in modi interessanti, tuttavia, con l’imminente PUBG: New State, sarà intrigante vedere come si evolverà il battle royale. PUBG: New State uscirà alla fine di quest’anno per dispositivi mobile. PUBG Mobile è disponibile per dispositivi Android e iOS.