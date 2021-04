Resident Evil Village: nuovo evento fissato per il 16 aprile

Dopo la conferma della presenza del photo mode nell’ultimo video gameplay su PlayStation 4 Pro, presto dovremo aspettarci la rivelazione di nuovi dettagli su Resident Evil Village, l’ottavo capitolo della serie survival horror di casa Capcom. Quest’ultima, infatti, ha reso nota la data del secondo Resident Evil Showcase, che si terrà appunto il 16 aprile. Verrà trasmesso in streaming alle ore 00:00 italiane, e includerà un nuovo trailer e un gameplay inedito del videogioco horror in uscita.

Dal video con cui è avvenuto l’annuncio (che trovate in calce all’articolo), sembra che scopriremo di più sul personaggio barbuto che indossa gli occhiali da sole apparso nei trailer precedenti. Inoltre è riferito che ci saranno “altre sorprese” in serbo alla vetrina: che si tratti di una data di uscita per la seconda demo? Quest’ultima è stata già confermata per questa primavera su tutte le piattaforme e, a differenza della Maiden demo, dovrebbe includere contenuti della versione finale del gioco.

Ovviamente seguiremo l’evento e vi terremo aggiornati! Nel frattempo, vi ricordiamo che Resident Evil Village uscirà il 7 maggio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S, Xbox One, PC e Google Stadia.