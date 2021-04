Resident Evil Village: seconda Demo caricata su PSN

Con Resident Evil Village a meno di un mese di distanza, Capcom ha presentato il nuovo aggiornamento che aggiunge la modalità foto. Recentemente hanno confermato un nuovo Resident Evil Showcase per il 15 aprile, in cui un nuovo trailer, nuovi dettagli e altri nuovi dettagli di gioco saranno condivisi per il prossimo sequel di survival horror. Inoltre, sembra anche che una nuova demo arriverà contemporaneamente all’evento.

Come riportato da MP1st, una seconda demo di Resident Evil Village, intitolata Resident Evil Village Gameplay Demo è stata caricata sul backend di PSN negli Stati Uniti, Giappone, Europa e Asia: di conseguenza sono emerse anche le immagini per l’icona della demo, la sua schermata iniziale all’avvio e lo schema di controllo. Presumibilmente, la dimensione del file sarà di 10 GB. Capcom in precedenza aveva detto che una seconda demo del gioco sarebbe stata rilasciata in primavera. Dato che è stato caricato sul back-end di PSN, è probabile che la seconda demo verrà pubblicata il giorno della presentazione in arrivo, come la demo precedente.

È stato precedentemente confermato che, a differenza della demo esclusiva per PS5, chiamata Maiden, la seconda demo del gioco verrà lanciata per tutte le piattaforme: il gioco sarà anche un’esperienza di gioco molto più carnosa e includerà il combattimento. Inoltre Capcom ha anche confermato che includerà contenuti del gioco finale. Ricordiamo che il gameplay di Village è stato mostrato prevalentemente su PS4 Pro finora e sembra incredibile, mentre recentemente è stata rivelata una nuova immagine che presenta un personaggio misterioso.

Resident Evil Village sarà disponibile per PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One, PC e Stadia il 7 maggio. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori infiorazioni.